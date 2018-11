La Gazzetta dello Sport evidenzia la prestazione di Keita Baldé, il tredicesimo uomo nerazzurro a trovare la via del gol in questa stagione.



“Nell’Inter cooperativa del gol suonava strano che solo il senegalese non avesse ancora segnato nella batteria di chi ha facilità a vedere la porta. Tante presenze, non troppi minuti, poche chance per sbloccarsi. Poi ieri Keita dentro subito nella sua zolla preferita, la corsia di sinistra; Keita più pimpante del solito; Keita che dopo 9 minuti fa centro e poi tris quando il Frosinone è al tappeto. Goleador numero 13 dei nerazzurri (12 in A, più Vecino in Champions), prime reti italiane dopo un anno e mezzo, quando in maglia Lazio segnò all’Inter prima di salutare la A destinazione Monaco”.