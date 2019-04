“Abbiamo creato tanto, loro hanno avuto solo l’occasione del gol e purtroppo lo hanno fatto. Secondo me non abbiamo giocato male, abbiamo fatto una bella partita a cui è mancato solo il gol”.



Mercoledì l’Inter sarà a Marassi per affrontare un Genoa capace di 5 punti in 5 partite contro i 7 accumulati dai nerazzurri in altrettante gare.



“Continuiamo a guardare partita dopo partita - prosegue il nerazzurro a InterTV - questa contro la Lazio poteva farci fare un salto di qualità ma siamo ancora in zona Champions, convinti di quello che facciamo e di chi siamo”.