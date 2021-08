bravo a cogliere il momento e a riprendersi la scena dopo aver digerito - suo malgrado - il fatto di essere passato in pochi mesi da portiere più pagato nella storia del club (80 milioni di euro) a riserva.dopo la Champions League strappata a maggio al Manchester City.e regalare un nuovo trofeo a Tuchel.- Una scelta non nuova nella storia recente del calcio - il precedente più fresco è quello di Cillessen/Krul nell'Olanda del Mondiale 2014, guidata da Van Gaal, mentre in Italia fu il tecnico del Castel di Sangro Osvaldo Jaconi ad effettuare la mossa a sorpresa e vincente contro l'Ascoli nello spareggio per la promozione in Serie B - figlia tutt'altro che del caso, ma diUna scelta arrivata in maniera del tutto naturale e che ha finito per premiare un portiere protagonista di un'analoga situazione nella sua esperienza al Chelsea, ma a parti invertite e con un epilogo ben diverso.Tutto è deciso e la scelta è stata comunicata anche al quarto ufficiale di gara, che espone la lavagna luminosa,, nel bel mezzo di una partita che vale la conquista di un trofeo. L'arrabbiatura del tecnico italiano e le sue insistenze trovano di fronte un muro di gomma e lo costringono a tornare sui propri passi, con la coppa che finisce nella bacheca del City. Due anni più tardi la storia ribalta i ruoli e anche il verdetto del campo, ma è sempre Kepa il grande protagonista.