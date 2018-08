Una vera e proprio rivoluzione in porta. Nell'estate dei colpi Mahrez e Fred sulle due sponde di Manchester e Naby Keita a Liverpool, oltre alla coppia Jorginho-Sarri al Chelsea, la Premier League ha cambiato volto tra i pali con ben 13 squadre che hanno deciso di rinforzarsi puntando su un nuovo portiere. Una sessione in cui è stata riscritta la storia del calciomercato con due tra i trasferimenti più onerosi di sempre, i due più costosi di sempre se parliamo di estremi difensori. Prima Alisson, passato dalla Roma al Liverpool per 75 milioni di euro; poi Kepa, che nelle ultime ore ha superato il record del brasiliano passando al Chelsea per 80 milioni.



QUANTI TRASFERIMENTI - Dopo Pickford ed Ederson, passati l'anno scorso rispettivamente all'Everton per circa 30 milioni e al Manchester City per 40 milioni, in questa finestra di mercato - che si chiuderà domani alle 18 - sono 14 i portieri che hanno cambiato maglia nel massimo campionato inglese. Dall'ex Torino Hart, passato al Burnley, a Rui Patricio, nel mirino del Napoli prima di vestire la maglia del Wolverhampton, passando per Leno e i già citati Kepa e Alisson. Quest'estate, i club di Premier League hanno investito circa 220 milioni di euro per i portieri; cifra che va ad aggiungersi ai 70 spesi lo scorso anno da Toffees e Citizens per Pickford ed Ederson, per un totale di quasi 300 milioni. Una somma monstre, che testimonia quanto il ruolo del portiere sia diventato fondamentale, al pari dei top player negli altri ruoli. Dagli errori di Karius in finale di Champions League a quelli al Mondiale di Muslera e Caballero su tutti, hanno convinto i club inglesi: investire sul portiere è la scelta giusta.



@AleDeFelice24