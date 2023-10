Kepa Arrizabalaga, portiere del Real Madrid, ha parlato ad AS:



"Il prestito al Real Madrid? È successo tutto molto velocemente, abbiamo chiuso tutto in poche ore, con solo due telefonate. Avevo trascorso cinque stagioni in un grande club, il Chelsea, pensavo che un cambiamento potesse farmi bene. È vero che c'era l'opzione Bayern... ma il Real Madrid ha chiamato e non ci ho pensato due volte