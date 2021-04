Per numeri e rendimento, può essere considerato il miglior calciatore del Milan di Stefano Pioli nella stagione 2020-21. Stiamo parlando di Franck, sempre più determinante con la maglia rossonera. Ma anche decisivo, perché i suoi gol sono pesanti. Un centrocampista totale, che abbina quantità e qualità, ma soprattutto trova con grande continuità la via del gol. Grazie sì ai calci di rigore soffiati a Zlatan Ibrahimovic, ma anche ai suoi inserimenti senza palla, gli stessi con cui aveva conquistato tutti all’Atalanta. Assist di Theo Hernandez e gol ieri per Kessie, che ha trovato il. Per un giocatore che parte nei due mediani davanti alla difesa accanto a Ismael Bennacer (o Sandro Tonali) è un traguardo importantissimo.- Con la rete di ieri contro il Parma,. Il classe ’96 è divenuto con la sua decima rete di ieri il centrocampista più prolifico del Milan dopo almeno trenta giornate di campionato.. Il brasiliano da trequartista o talvolta anche seconda punta, Kessie da centrocampista puro. A favore dell’ivoriano però c’è il discorso rigori. Ne ha realizzati ben 8 in stagione (soltanto due reti invece su azione) mentre Kakà all’epoca dei 10 fatti segnò soltanto tre volte dal dischetto.- Come raccontato da calciomercato.com, lo scorso 25 marzo le parti si sono incontrate, ma. È necessario un nuovo aggiornamento tra le parti, rimandato a data al momento da destinarsi., l’ivoriano - in scadenza il 30 giugno 2022 - aspetta un ulteriore rilancio dalla società., per questo sarà necessario trattare ancora: con la giusta offerta, Kessie resterà al Milan. Le pretendenti sono aumentate dalla Premier League e dalla Ligam così come il valore del cartellino, ormai. Ma l’ivoriano ha dato la sua parola al club e ora la palla passa alla società, al duo Maldini-Massara in particolare. La volontà è quella di rinnovare il prima possibile l'accordo, per evitare di iniziare la nuova stagione col giocatore in scadenza.