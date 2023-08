Addio di Franck Kessie al Barcellona dopo un solo anno in Spagna. L'ex Milan è di fatti un giocatore dell'Al Alhi, in Arabia Saudita. Il quotidiano catalano Sport svela la delusione del centrocampista ivoriano, che sarebbe voluto rimanere, nei confronti del club e di Xavi. Il giocatore si è sentito 'usato' dal Barcellona, che, avendolo preso a zero, ha fatto con lui una buona plusvalenza per le casse.