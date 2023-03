Desiderato. Franck Kessie è uno dei giocatori finito nel mirino dell'Inter, che secondo la stampa spagnola sta pensando di offrire al Barcellona il cartellino del croato Marcelo Brozovic per riportare in Italia il centrocampista ivoriano. Un tentativo sarebbe già stato fatto lo scorso gennaio, di certo l'interesse dei nerazzurri non è una novità per l'ex Milan: "Quando esce il tuo nome in un Paese dove hai fatto bene vuol dire che hai lasciato un buon ricordo. Sono contento, c'erano tante squadre che mi volevano, ma ora sono un giocatore del Barcellona, ho firmato un contratto di quattro anni, mi piace la città e ho un ottimo rapporto con compagni e allenatore. Sono arrivato la scorsa estate e mi vedo qui per tanti anni".



FINALMENTE PROTAGONISTA - "Questo è il mio miglior momento della stagione. Ogni giocatore vuole giocare e quando lo fai ti senti molto felice. Quando giochi devi dare tutto per la squadra, dal primo all'ultimo minuto ed è quello che cerco di fare". In questa stagione Kessie ha segnato 2 gol in 30 partite, ma solo nelle ultime settimane Xavi lo ha impiegato con continuità. L'allenatore blaugrana lo ha elogiato pubblicamente prima della sfida contro il Cadice: "Tutti devono essere pronti per giocare. L'esempio è Kessie, ha saputo aspettare e avere pazienza, senza troppi problemi. Si è allenato bene e ora è il suo momento. È un esempio straordinario".