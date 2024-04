Kessie è tornato a San Siro. Il retroscena su Milan-Roma

un' ora fa

La super-sfida di Europa League, valida per l'andata dei quarti di finale e che a San Siro ha messo di fronte Milan e Roma con la vittoria per 1-0 dei giallorossi al triplice fischio ha avuto uno spettatore d'eccezione presente in tribuna. Sugli spalti del Giuseppe Meazza era infatti presente anche un grande ex-centrocampista rossonero che oggi veste la maglia dell'Al-Ahli in Arabia Saudita. Si tratta dell'ivoriano Franck Kessie tornato per una notte nello stadio che l'ha reso grande.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe 1996 non si è solo limitato a presenziare alla gara, ma a fine partita è stato anche portato negli spogliatoi dal centrocampista algerino Ismael Bennacer per una mini-rimpatriata. Kessie ha saltato i suoi ex-compagni e lo staff tecnico guidato da Stefano Pioli prima di lasciare lo stadio.