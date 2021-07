L’intervista cheha rilasciato all’inviato della Gazzetta dello Sport a Tokyo è esattamente quella cheavrebbero desiderato leggere. In sintesi:voglio rimanere, tra me e i dirigenti non ci sono problemi, quando torno dalle Olimpiadi ci accordiamo e firmiamo., piene d’affetto e d’ottimismo in merito al rinnovo di contratto. Ma molto meno belle, probabilmente, per George, il suo procuratore. E di conseguenza anche perNel momento in cuisi incontreranno per discutere di soldi, i dirigenti rossoneri avranno un’arma nient’affatto irrilevante da mettere sul tavolo: caro Atangana,- la base di partenza della trattativa potrebbe essere vicina agli- se Franck vuole rimanere qui a tutti i costi, perché per luiche gli arrivano dalla Premier?Può sembrare un dettaglio, ma non lo è affatto:nella trattativa per il rinnovo di contratto. Se il giocatore vuole rimanere al Milan, il suo agente di sicuro lavorerà in questo senso; cominciando però a discutere con tali premesse, sarà sicuramente più vulnerabile. Poi è vero che anchea suo tempo raccontava che la maglia rossonera per lui era speciale e che non se ne sarebbe andato, ma la sua posizione era. Il quale, forse, ha avuto anche rassicurazioni da parte del club (ha una chat con) sul fatto che avrà comunque un ingaggio importante.I tifosi del Milan, insomma, hanno motivo di essere felici: ora, il calciatore più importante della squadra, è decisamente. E ancheha una ragione importante per essere soddisfatto: nella trattativa parte decisamente più forte rispetto a quanto non lo fosse due giorni fa. Il giocatore? Alla fine. E lo potrà certamente essere anche se guadagnerà un po’ meno di quanto avrebbe potuto.@steagresti