Kessie goal, l'Al-Ahli vince la Champions asiatica: Kawasaki ko. E ora può arrivare Ancelotti

Getty

Primo successo nella propria storia per i sauditi che hanno battuto per 2-0 i giapponesi del. Le reti dial 35’ e dell'exal 42’, entrambi sono stati assistiti dall’exUn cammino trionfale quello della squadra diche nel turno precedente aveva eliminato i rivali e favoriti, campioni in carica nella Saudi Pro League e che - dopo questa eliminazione - hanno esonerato l'allenatore. Resta a bocca asciutta il Kawasaki che si era sbarazzato dell’

Super nella competizione continentale, l'Ah-Ahli è invece attardata in campionato dove ristagna al, motivo che ha spinto il club a mettere più volte in discussione il tecnico. E c'è proprio l'Ah-Ahli sulle tracce di Carloqualora dovesse scegliere di accettare la super offerta proveniente dall'Arabia Saudita.L'attuale allenatore si troverebbe ad allenare un gruppo molto forte e, finalmente, vittorioso. Per i verdi infatti giocano