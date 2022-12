Il Barcellona e il Tottenham hanno avuto un contatto per Franck Kessie. A spingere per portare l’ivoriano a Londra è Antonio Conte: l’ex Milan è un pupillo del tecnico salentino. Rispetto a Napoli e Inter, anch’esse interessate, gli inglesi, scrive Sport hanno un vantaggio: potrebbero prelevare il 26enne in prestito con diritto di riscatto.



Quindi non solo in prestito come le altre concorrenti. Una eventuale trattativa comunque, potrebbe andare a buon fine solo in estate: Kessie è intenzionato a giocarsi le sue carte in Catalogna fino a giugno.