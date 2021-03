Francksta disputandonella mediana rossonera e uno dei pochi calciatori: la prestazione di Verona di ieri ha certificato chee non soltanto tattico, testimoniata dallain assenza delle personalità più importanti della squadra.a un solo gol dalla doppia cifra, con ancora dodici partite da giocare:, di cui otto su calcio di rigore e una su azione all'andata contro l'Udinese.da parte del, che all'inizio sembravadell'ex Atalanta. Poi la pace e l'inizio di una nuova avventura in maglia rossonera:ma molto più importante dal punto di vista tecnico, ancheha infatti dimostrato di sentirsi più a suo agio piuttosto che da incursore nel centrocampo a tre, e soprattuttorispetto a quando, per favorire Suso,Un interpretecome vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni,quindi tra solo un anno: ci sono già, l'idea è di offrires a stagione, puntando anche sulla volontà del 24enne di restare- Muoversi in anticipo, perma soprattutto perambito da diversi club europei, viste anche, al momento: diversi club di Premier League e di Liga sono alla finestra per verificare come si evolverà la situazione con il Milan. Che deve difendere la sua pepita.@AleDigio89