. È l'unico della rosa che può ricoprire quel ruolo lì, spero non ci sia l'urgenza, ma". Franck èe le parole sono di Stefano, che ieri in conferenza stampa ha aperto all'ipotesi di vedere l'ex Atalanta al centro della retroguardia del Milan. Questo perché al momento l'allenatore rossonero, con Romagnoli e Musacchio che stanno recuperando dai rispettivi infortuni e Duarte che è risultato positivo al Covid-19.- Pioli già nelle scorse settimane aveva parlato dell'emergenza difensiva e in conferenza stampa alla vigilia del Crotone ha voluto ribadire quanto detto in precedenza (anche da Maldini), mandando. Il Milan dietro ha bisogno di rinforzi, la coperta è corta e la squadra rossonera giovedì è attesa dal match di Europa League col Rio Ave prima della gara di campionato con lo Spezia. Poi ci sarà la sosta e Pioli spera di recuperare almeno uno tra Romagnoli e Musacchio in quel periodo. Intanto, però,- ​Il nome di Nikolaè circolato a lungo in chiave Milan, ma la società ha fatto sapere che non pagherà i 40 milioni richiesti dalla Fiorentina e ieri il presidente Commisso lo ha blindato in viola. “Milenkovic e? Direi che non sono questi i nomi. Ce ne sono anche altri, questi fanno parte della lista però se devo essere sincero non sono in questo momento i nomi su cui stiamo lavorando”, ha detto Maldini settimana scorsa proprio a proposito del difensore. L’interesse per Wesley, 20 anni il prossimo 17 dicembre, è ancora vivo, e resta sul taccuino anche il nome di German, capitano della Fiorentina in panchina nelle prime due stagionali per un problema fisico. L’ultimo profilo, infine, è quello di Matija, 27enne dello Schalke 04 che in Italia ha già giocato con la maglia della Fiorentina. Maldini non ha chiuso al centrale e l’affare potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito gratuito negli ultimi giorni di mercato: un’operazione low cost per regalare un rinforzo a Pioli., ma il tempo stringe e il Milan a Crotone avrà due soli difensori centrali a disposizione. Con Kessie pronto, in caso di necessità, ad arretrare il raggio d'azione.