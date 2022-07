Franck Kessie, ex centrocampista del Milan, parla così al sito ufficiale del Barcellona: "L'accoglienza è stata molto calorosa. Tutto sta andando molto bene, mi hanno accolto tutti bene e sono diventati subito una seconda famiglia. Finora tutto sta andando alla grande, con lo staff, con i compagni. Questo club è fatto per vincere, quando ti arriva la chiamata non puoi esitare. Dal Barça ci si aspetta sempre il meglio, è il club più bello del mondo. Sono arrivati ​​nuovi giocatori e faremo il massimo".