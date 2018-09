Sempre più centrale, sempre più efficace: il Milan si gode Franck Kessié 2.0. L'ivoriano continua a migliorare e, dopo il gol alla Roma, altre due prove che consolidano la sua importanza all'interno dello scacchiere rossonero: prima la prestazione maiuscola contro il Cagliari, poi l'intensità anche negli ultimi minuti della sofferta sfida di Europa League contro il Dudelange in attesa dello scontro con la sua ex, l'Atalanta. Crescita esponenziale, alla base un lavoro specifico di Gattuso sul giocatore, ma non solo: il mercato gioca un fattore chiave.



KESSIE-BIS - Nell'idea del tecnico, l'ivoriano è chiamato a fare quantità non solo in copertura ma anche, e soprattutto, in fase di possesso: non a caso, e si è visto soprattutto a Cagliari, Kessié viene spinto da Gattuso a inserirsi senza palla o a rompere i raddoppi avversari sfruttando la propria fisicità per portare avanti la sfera e aprire spazi agli esterni o ai terzini. Fisicità che si basa su una condizione atletica ottimale, mancata nella seconda metà della scorsa stagione, e qui entra in gioco il mercato con l'arrivo di Tiemoué Bakayoko. Provato inizialmente come regista davanti alla difesa in alternativa a Biglia, il francese sta gradualmente cambiando la propria posizione per trasformarsi nella perfetta alternativa di Kessié. "Mi aspetto qualche inserimento in più, a livello tattico e tecnico mi è piaciuto tanto. Ha grande fisicità, quando ha la palla sembra non essere tecnico ma lo è", così Gattuso ha promosso il centrocampista dopo la sfida con il Dudelange, dando anche un'indicazione chiara: le richieste nei movimenti a Bakayoko sono le stesse fatte a Kessié all'inizio dell'anno, ulteriore segnale di come l'obiettivo sia di formare un vero e proprio doppione che permetta all'ivoriano di rifiatare nelle partite, sulla carta, meno insidiose e mantenere così una condizione atletica perfetta.



IL RINNOVO... - Mercato che torna anche parlando del futuro di Kessié, pilastro del presente e del futuro per il Milan che ha un'idea chiara: sarà rinnovo, il contratto sarà prolungato di una stagione rispetto all'attuale scadenza (2022, ndr) con ritocco al rialzo dell'ingaggio da 2,2 milioni di euro netti a stagione. Restano da definire le tempistiche e le date per gli incontri con l'agente George Atangana per mettere tutto nero su bianco: i rossoneri hanno fretta, per non rischiare che la crescita possa attirare nuove pericolose pretendenti.



@Albri_Fede90