Kevin-Prince Boateng si prepara ai saluti: per l'ex Milan, la stagione 2022-2023 sarà l'ultima di calcio giocato. A dare l'annuncio è stato lo stesso calciatore in conferenza stampa, che pochi giorni fa aveva rinnovato il contratto con l'Hertha Berlino: "Questa è la mia ultima stagione da calciatore professionista. Non importa quel che succederà. Anche se giochiamo in Champions League l'anno prossimo".