Keylor Navas al Monza: colpo a sorpresa di Galliani

Getty Images

classe 1986 ex Real Madrid, svincolatosi a parametro zero dal Paris Saint-Germain, è atteso in Italia per effettuare le visite mediche e firmare il contratto col club brianzolo.- Così sfuma il possibile arrivo al Monza dall'Atalanta di Pierluigi(classe 1990 ex Manchester United e Atletico Madrid).

- Inoltre per il Monza si chiude la porta per il polacco della(classe 1990 ex Roma e Arsenal). Nelle scorse settimane lo stesso club brianzolo aveva trattato pure Marco(classe 1991)