Il Napoli è pronto ad accogliere Keylor Navas. Il portiere costaricano ex Real Madrid sta cercando di liberarsi dal Paris Saint-Germain ottenendo una congrua buonuscita. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, dietro le quinte si sta muovendo il potentissimo agente Jorge Mendes. Può facilitare le cose anche l'interesse dei campioni di Francia per il centrocampista spagnolo del Napoli, Fabian Ruiz, per il quale gli azzurri hanno chiesto 25 milioni di euro.