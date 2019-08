Il Paris Saint Germain prosegue la sua ricerca di un numero uno che fornisca maggiori garanzie rispetto all'incostante Areola e, secondo il quotidiano spagnolo Marca, un assist prezioso potrebbe arrivare da Madrid, sponda Real, dove Keylor Navas non è intenzionato ad accettare il ruolo di secondo alle spalle di Courtois. 32 anni, un contratto in scadenza al termine di questa stagione, il portiere costaricano ha chiesto di essere ceduto per tornare a giocare con continuità e il PSG rappresenta uno scenario tutt'altro che da scartare.



NIENTE GIGIO? - Navas aveva ricevuto una proposta già lo scorso giugno, ma aveva preferito attendere la decisione definitiva di Zidane sul ballottaggio tra lui e Courtois prima di esprimersi in maniera chiara nei confronti del club francese. Che continua a seguire nel frattempo anche il milanista Gianluigi Donnarumma, nome in cima alle preferenze del ds Leonardo, ma che ha più volte ribadito la volontà di restare in rossonero e che, a circa 10 giorni dalla chiusura del calciomercato, può partire soltanto per un'offerta mostruosa.