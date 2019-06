L’avventura di Keylor Navas al Real Madrid è ormai vicina alla conclusione. Il portiere del Costarica, infatti, si appresta a cambiare casacca nel corso dell’estate dopo cinque stagioni ai Blancos rese memorabili dalla vittoria di tre Champions League consecutive. Tuttavia, secondo AS, l’estremo difensore avrebbe dettato le sue condizioni per lasciarsi con il Real: vuole che il club madrileno paghi lo stipendio rimanente del contratto stipulato fino al 2021 e lo lasci partire a parametro zero. Inoltre, la società che lo acquisterà dovrà garantirgli 7 milioni a stagione. Una condizione, quest’ultima, decisamente onerosa. La Juventus si potrebbe defilare, mentre prende quota l’ipotesi Paris Saint-Germain.