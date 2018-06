Attraverso il sito ufficiale della Germania, il centrocampista della Juventus Sami Khedira ha parlato a poche ore dall'inizio dei Mondiali:



Ha giocato 39 gare stagionali con i bianconeri. Come si sente dal punto di vista fisico? “Avevamo alcuni giorni liberi dopo il termine della stagione, non tantissimo ma tre giorni erano abbastanza per me. Poi c'erano due settimane e mezzo di preparazione, potevo lavorare di nuovo su determinate situazioni, non sulla resistenza di base ma sull'intensità, la vivacità, la forza. Ho tanta voglia di giocare. Ho la sensazione che la mia batteria sia carica. La cosa più importante è sempre la testa. Più invecchio, più mi diverto nei grandi tornei. Ho lavorato molto negli ultimi due anni, ho dovuto fare molto per tornare al mio livello”, le parole dell'ex Real Madrid.