Prime parole per Sami Khedira da giocatore dell'Hertha Berlino. Tramite i canali del club tedesco, il centrocampista ha dichiarato: "Eravamo in trattativa da alcuni giorni. Il fattore decisivo era che volevo giocare a calcio e che il club voleva avere successo".



SUL POCO SPAZIO ALLA JUVE - "Ovviamente non posso ignorare il fatto che al momento non ho giocato alcuna partita. Tuttavia, dall'estate mi alleno normalmente con la prima squadra. Ho sempre avuto un rapporto molto onesto e buono con Andrea Pirlo e la società. Ero presente in ogni seduta tattica e in ogni sessione di allenamento. Ovviamente ho bisogno di ritmo, non dobbiamo discuterne".