Non solo il Manchester United ha chiesto Sami Khedira alla Juventus in estate. Perché José Mourinho ci ha provato, fiutando la possibilità che Sami lasciasse Torino dopo il lungo idillio; in seguito un blitz del Paris Saint-Germain andato a vuoto anche perché la chiusura anticipata del mercato italiano avrebbe impedito alla Juve di sostituire il tedesco. Ma c'è di più, perché come appreso da Calciomercato.com, anche l'Arsenal di Unai Emery in gran segreto ha provato a strappare Khedira alla Juventus. Un tentativo firmato Unai Emery nel nostro retroscena in video.