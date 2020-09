Il centrocampista tedesco ormai da tempo è ritenuto fuori dal progetto bianconero, anche a lui è stata comunicata questa decisione come in precedenza fatto con Gonzalo Higuain. La alla fine sembra proprio che pure lui dovrà alzare bandiera bianca. D'altronde lo stesso tecnico bianconero ancora dopo la partita con la Sampdoria ha dichiarato come i centrocampisti a sua disposizione siano quattro, non cinque.Da discutere poi anche le commissioni agli agenti, 850 mila euro nel caso in cui Khedira restasse questa stagione. Mentre la richiesta del tedesco, inizialmente ancorata sul 100%, ora sembra potersi abbassare ma non troppo, strettamente vincolata a quello che il mercato potrà offrire per voltare pagine., ci sono stati contatti addirittura con, probabilmente legati all'eventuale arrivo di Maxpoi tramontato, anche per questo resta sullo sfondo ora l'ipotesi. Più concreti i sondaggi die Manchester, ma non ancora particolarmente caldi. Almeno quanto le proposte arrivate dall'altro calcio: Mls, Qatar. A metà strada, la Turchia. Fin qui solo dei no da parte di Khedira. Ma posto alla Juve non ce n'è più, quindi si tratta.