Il mercato della Juve passa anche da cessioni e... risoluzioni. E in questo senso il piano è molto preciso: salutare Sami Khedira, con un patto che chiuda il contratto. Sì, perché il suo ingaggio, specie se rapportato alle presenze e all'impatto degli ultimi due anni, è troppo pesante. Trovano conferme le indiscrezioni di Goal.com, con Fabio Paratici che opera ininterrottamente per risolvere il contratto del tedesco, dopo essersi esposto perentoriamente con il suo entourage: nella Juve non c'è più spazio per lui. E per quei 6 milioni netti annui che guadagna, 12 circa lordi. Accelerata nelle prossime ore.