Intervistato dalla Bild in Germania, il centrocampista dellaha ammesso per la prima volta e pubblicamente di voler dire addio al club bianconero non a fine stagione, ma già a gennaio.- "Sono aperto a una nuova sfida. Ho passato un brutto periodo e voglio giocare di nuovo a calcio, lottando per i tre punti settimana dopo settimana. Non vedo l'ora di farlo, è ciò che voglio"."Mi sento ancora con molta forza ed energia, quindi non ho come obiettivo l'estate del 2021, ma dicembre e gennaio. Cambiare squadra? Sì è realistico, il mio obiettivo principale è quello"."Non escludo nulla in Bundesliga".- "Con Ancelotti parliamo al telefono e ci scriviamo. Conosce la mia situazione".- "Non precludo nulla, potrebbe finire per essere un club completamente diverso. Anche fuori dall’Inghilterra. Sarebbe molto divertente andare in una squadra con tanti giovani giocatori, che potrei aiutare come mentore".