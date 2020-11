Sami Khedira spera ancora in un posto alla Juve, ma il suo futuro è sempre più lontano dall'Italia. Intervenuto alla Zdf, il centrocampista tedesco racconta: "Se si presenta l'opportunità di andare in Premier League, può essere un'opzione. Sono un grande tifoso della Premier. Ancelotti e Mourinho? Ci sono dialoghi e confronti, dopo il tempo insieme al Real Madrid non abbiamo mai perso i contatti".



SULLA JUVE - "Se non puoi dare il tuo in partita, fallo in allenamento o fuori dal campo. Quando andrò via, voglio che la Juve e i suoi tifosi mi ricordino come un grande giocatore. La situazione attuale non dipende da Pirlo, non sono arrabbiato, capisco il suo modo di giocare a calcio".



L'ADDIO A GENNAIO - "Sicuramente non avverrà. Sto puntando a rispettare il mio contratto entro l'estate 2021. Augsburg? Vediamo se le ambizioni coincidono".