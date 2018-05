Sami Khedira sta seriamente valutando un addio alla Juventus già da questa estate. Una possibilità aperta, perché il centrocampista tedesco 31enne ha vissuto un'altra stagione da protagonista e sta pensando di affrontare un'altra avventura che possa essere comunque competitiva a livello di club europei, la sua testa non è alla MLS o soluzioni simili. Non è ancora arrivata la scelta definitiva; ma Khedira può lasciare Torino in estate, è un'opzione che sta considerando anche in virtù del contratto a scadenza nel 2019.



FRENATA SOCIETA' - La dirigenza bianconera come sempre su queste questioni mantiene le idee chiare: chi vuole andare è libero di farlo, vale anche per Khedira, visto che non ha influito l'imminente acquisto di Emre Can a parametro zero nella volontà di Sami di considerare altre opportunità. Anzi, il tedesco ha sponsorizzato il connazionale come rinforzo bianconero e sarebbe entusiasta di trovarlo con sé, ma vuole valutare altre occasioni all'estero. Marotta e Paratici però stanno provando a convincere Khedira a restare ancora un anno alla Juventus, per poi lasciarlo libero di decidere nell'estate del 2019 quando scadrà il suo contratto. Lavori in corso per frenare sulla cessione di Sami, palla al tedesco che deciderà presto. La Juve vuole tenere Khedira, lui valuta l'addio...