Sami Khedira, nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero clamorose. Di seguito, un estratto della sua intervista.



QUESTIONE DI TIFO - "Non so se qualche mio compagno della Juve tiferà per la Germania, ma la rispettano tanto. Magari Buffon, io sono un suo grande ammiratore, spero che lui possa ricambiare".



VOLEVO SMETTERE - "Avevo pensato a chiudere con il calcio perché dopo la prima annata con la Juve non ero contento, sentivo di non poter stare tra i migliori, troppi infortuni, troppa stanchezza. Ne sono uscito ricominciando da capo con uno staff personale, specialisti che curano ogni aspetto dalla forza all'alimentazione. Ho investito su me stesso e sono tornato come volevo".



VOGLIA DI BIS - "Dopo il titolo di Rio vogliamo vincere ancora, abbiamo fame e lo dimostriamo continuando a vincere titoli stagione per stagione con le nostre squadre di club. A questi senatori abituati al successo aggiungiamo molti giovani ambiziosi. La Germania è questa".