Khéphren Thuram: "Non ho bisogno di convincere Kolo Muani. Siamo la Juventus, chiunque vuole restare"

AFP via Getty Images

Il centrocampista della Juventus Khéphrenha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport:"Il Mondiale per Club? Molto contento di giocarlo e di esserci. Una prima volta e siamo orgogliosi di rappresentare l'Italia. È bello partecipare a queste competizioni con la Juventus e siamo qui per fare il meglio possibile. Finale? Certo che ci crediamo, però ora dobbiamo concentrarci sul presente. Si va avanti partita dopo partita",- "Ci sentiamo sempre. Mi ha detto che stanno lavorando bene ed è contento di essere qua. Non parliamo spesso di calcio, parliamo per esempio di NBA che è una passione comune e ci sono le finali. Io tifo per i Lakers ma perché c'è Lebron James, se si sposta cambio squadra, sono un suo grande fan. Da piccolo giocavo a basket nella squadra della scuola. mi sono divertito molto ma la mia più grande passione è sempre stata il calcio. Mi piace anche il golf ma non sono fortissimo sul Green".

- "Ci ho parlato quando è arrivato. Ci ha detto che bisogna vincere, ma è scontato quando sei alla Juventus giochi sempre per vincere tutto"."È molto importante, è uno dei migliori attaccanti al mondo. Va forte, fa goal e corre per la squadra, basta guardare le partite per rendersi conto di cosa da. Se lo sto convincendo a restare? Non c'è bisogno. Siamo la Juventus e tutti vogliono restare. Se mi taglierei le treccine per trattenerlo? No, quello mai".