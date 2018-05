Ki, centrocampista dello Swansea, ufficializza il suo addio al club gallese dopo 5 anni: "E' una decisione difficile da prendere. Lo Swansea è stato importante per la mia vita. Voglio ringraziare tutto lo staff, i miei compagni di squadra e i tifosi. Sono triste di partire dopo la retrocessione. Ho molte responsabilità per quello che è successo. Futuro? Avrei potuto firmare per un altro club da gennaio, ma non l'ho fatto perché pensavo che saremmo rimasti in piedi e poi avremmo parlato di un nuovo contratto alla fine della stagione. Non so dove andrò, tante voci ma non ho firmato per nessuno". Il Milan, che ora non lo segue, lo ha cercato lo scorso gennaio.