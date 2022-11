Il, noto Tipster italiano nonché influencer che vanta sui propri social account seguiti da centinaia di migliaia di persone, ha deciso di cimentarsi in una nuova avventura in occasione del Mondiale in Qatar. Ogni sera a partire dalle 22:30 potrete trovare sulla piattaforma Twitch digitando "IlPengwin" un vero e proprio studio dal nomedove il giovane influencer analizza le partite della giornata assieme ai suoi numerosi ospiti.Nella puntata di ieri non sono mancati i punti di riflessione, queste le considerazioni del Pengwin su Cristiano Ronaldo: ". Non sarà il trascinatore di questa squadra”.Non sono mancati i commenti a Brasile-Serbia 2-0, partita che ha visto protagonista Richarlison. Di seguito le parole di Sandro Sabatini a riguardo: "Richarlison, per ora, uomo-mondiale, in barba alle eccessive critiche ricevute prima di questa partita. Vedo il Brasile come favorito per la vittoria finale complice anche l’atteggiamento mostrato in questa prima gara".