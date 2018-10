Kim Kardashian continua a dare spcandalo e spettacolo, il suo marchio di fabbrica. Concedendosi ad un nuovo servizio fotografico con tanto di intervista alla rivista Richardson la bella ereditiera ha svelato dettagli piccanti della sua vita sessuale e del fatto che a letto, in intimità, non sia poi così disinibita arrivando anche a pensare di non fare più sesso.



"A casa sono molto più conservatrice rispetto al mio personaggio pubblico. La mia immagine pubblica è selvaggia, sessuale. Vado in un set e non ho problemi a mettermi completamente nuda di fronte a una cinquantina di persone, Ma se si tratta di un rapporto 1-1, nell'intimità di un letto, sono molto timida e insicura. Dopo le gravidanze sono ingrassata troppo, ho preso 30-40 chili e non mi piacevo più. Sono anche arrivata a pensare di non fare più sesso". Ci sono personaggi globali che vanno oltre il mondo del calcio e Kim è una di queste. Perciò scusateci la divagazione ed eccola nella nostra gallery.