Getty Images

Kim, niente Inter: "Mai pensato di lasciare il Bayern Monaco"

11 minuti fa



"Non ho mai pensato di lasciare il Bayern quest'estate. Voglio lavorare duro, dare tutto per il Bayern e aiutare il club": queste le parole di Kim Min-Jae riportate dai media tedeschi, tra cui Sport Bild. Il difensore sudcoreano del Bayern Monaco ha chiarito la sua volontà dopo che in questa estate è stato accostato a numerosi club, in primis l'Inter in Serie A.