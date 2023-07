"Giocherò la prossima stagione al Bayern Monaco. Non ho altri piani. Sono proprio sicuro che rimarrò qui". Intervenuto in conferenza stampa il centrocampista tedesco, Joshua Kimmich ha parlato dei rumors di mercato che lo volevano lontano dal club bavarese in questa finestra di mercato, ma ha smentito categoricamente la decisione di lasciare il Bayern.