Kimmich sul rinnovo con il Bayern: 'Non ne abbiamo parlato, ma lo faremo'

Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Germania. Il suo contratto scade il 30 giugno 2025 e non ci sono segnali di apertura di una trattativa, ma il giocatore, che tra l'altro gestisce autonomamente i propri interessi, non si mostra affatto preoccupato.



"In realtà mi concentro solo sul Bayern Monaco. Il mio futuro non è stato affatto un argomento in discussione in questi giorni. Penso che un giorno ci incontreremo e il club verrà da me. Discuteremo di tutto tra di noi.. e ovviamente non con voi"