Kings League, Bonucci sarà una wild card dei Boomers di Fedez: data e orario dell'esordio

YAGIZ GURTUG

Leonardo Bonucci in Kings League. L'ex difensore della Juventus giocherà per i Boomers, la squadra di Fedez, impegnata nei playoff contro gli Stallions, la squadra di Blur, sabato 10 maggio. Appuntamento dalle 20.

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, Bonucci, che aveva preso parte al Mondiale a Nazioni, insieme a Ciccio Caputo, tornerà sui campo a sette come wild card. Pronto a giocare dove aveva indossato la fascia da capitano dell'Italia in occasione della Kings League World Cup Nations.

La sfida contro gli Stallions (arrivati terzi) determinerà chi passerà in semifinale. Dove una delle due potrebbe incontrare l'Fc Zeta o una chi passerà il play-in tra Fc Zet, Alpak, Black Lotus e Underdogs