Niente da fare per Kinsey Wolanski. L'invasione di campo durante la finale di Champions League le aveva fatto fare letteralmente il botto, ma la replica, programmata per la finale della Coppa America, non è andata in porto. La bellissima modella americana insieme al suo fidanzato.



L'invasione in finale di Champions ha portato alla coppia (e al sito hot del fidanzato) tanta popolarità e contatti social. Per questo i due hanno pensato di riprovarci in Brasile, ma come svelato dal Daily Mail, non tutto è andato per il meglio. Anzi, la Wolanski e il suo fidanzato sono finiti in cella, dopo essere stati bloccati mentre si preparavano ad invadere il campo del Maracanà. Niente siparietto hot questa volta, ma per vedere la bellissima Kinsey c'è la nostra gallery.