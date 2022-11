Due partite e zero gol subiti. Lasogna gli ottavi di finale anche grazie alla propria difesa che ha retto alla grande contro il Messico nel match inaugurale e oggi ha saputo soffrire (e si è aggrappata a super Szczesny sul rigore concesso da un fallo inutile di Bielik) portando a casa il secondo clean sheet in due partite in questi Mondiali di Qatar 2022. Frutto anche della maturazione diche, seguendo le orme del compagno di reparto Kamil Glik si sta sempre più mettendo in mostra scatenando il mercato attorno a se.Già il suo rendimento con la maglia delloaveva iniziato a muovere diversi operatori di mercato attorno al suo nome con ilche lo ha fatto seguire a lungo e lache ha già chiesto informazioni su di lui a fine ottobre e, nelle ultime settimane, complice proprio l'exploit dei Mondiali, anche la Roma che è alla ricerca di un centrale da regalare a Mourinho per gennaio e il Napoli, che invece guarda alla prossima estate, hanno iniziato a muoversi per lui.Vi avevamo raccontato che la quotazione per cuistavano provando a trattare con lo Spezia era di circa 20 milioni di euro, con la possibilità di inserire nell'affare una contropartita tecnica gradita al club ligure. Con il passare dei giorni e con le prestazioni del polacco in costante crescita è lievitata contemporaneamente anche la sua valutazione che, già da tempo, è arrivata a toccare non meno di. Cifre che, se laandrà avanti, sono destinate a salire ulteriormente.