Simon Kjaer, difensore del Milan, parla ai microfoni di Sky Sport del connazionale Christian Eriksen, trequartista dell'Inter: "Io parlo sempre con Christian, certo, ora devo stare attento a ciò che sto dicendo. Secondo me, per come lo conosco io, Christian è il migliore del mondo, però deve giocare nel suo ruolo. Questo non lo decido io e non lo decide lui; spero per lui e per l'Inter che stia bene".