E' il Milan di Zlatan Ibrahimovic, innegabile come il ritorno dello svedese abbia dato il salto di mentalità che serviva a un gruppo giovane.Dallo stesso Ibra a Pioli, dai compagni di spogliatoio fino a Maldini e Massara, tutti hanno sottolineato l'importanza del danese nella svolta che i rossoneri hanno vissuto dal post-lockdown in avanti.e punto fermo di una difesa che dall'inizio della stagione vive in emergenza tra l'infortunio di Romagnoli e le positività al Covid di Gabbia e Duarte, l'ex Siviglia si è imposto come uno dei migliori acquisti dell'ultimo anno () e come vero e proprio leader aggiunto in campo.- Insomma, un '' per inquadrare l'incisività di Kjaer in campo e all'interno dello spogliatoio. Una guida sì, ma anche un mentore capace di livellare verso l'alto le prestazioni dei compagni di reparto: Romagnoli nella seconda parte dello scorso campionato, ma anche Gabbia nelle prime battute del 2020/21 ha beneficiato dei consigli dell'esperto centrale.che Maldini e Massara intendono perfezionare: non è mistero che tra gennaio e la prossima estate il Milan voglia rinforzarsi con due nuovi difensori centrali, con il nome diforte per l'immediato e quello diper il prossimo anno, l'idea di avere una figura di carisma ed esperienza come Kjaer per accompagnare l'inserimento e la maturazione dei nuovi innesti stuzzica parecchio e per questo rossoneri cominciano anche a fare qualche pensiero per il futuro.e non pone alla questione urgenza come per altre situazioni (rinnovi Donnarumma e Calhanoglu),. Kjaer leader e chioccia a un prezzo contenuto (ingaggio poco superiore al milione), una figura che il Milan non vuole farsi scappare.@Albri_Fede90