Ci sono partite che raccontano settimane di durissimo lavoro, come quella di ieri delcontro laseconda in classifica. Poi ci sonoche rivelano retroscena di spogliatoio, chi guida e chi segue, chi è l'anima della squadra e chi ascolta per crescere. Come quella di ieri dopo il gol di Zlatan. E gli occhi non sono puntati solo sullo svedese, ma anche sul cugino scandinavo: SimonIbra, dopo essere stato sovrastato dalla gioia dei compagni, ha indicazioni da dare, così come l'ex, arrivato a gennaio dama di proprietà del. Parole per il compagno di reparto Alessio, cresciuto tanto al fianco del classe '89, che infatti ascolta, comprende e mette via, in quel bagaglio di esperienza che serve e servirà per il futuro. Perché è vero che il 13 è il capitano del Milan, simbolo del corso post; ma è anche vero cheha un animo da leader nato, capitano e guida della Danimarca di. E le coppie di difesa crescono anche, e soprattutto, così: l'uno per l'altro, senza risparmiarsi in coperture e consigli.Per un presente in cui quando c'è spicca sempre e quando manca è un grosso rimpianto (vedi la gara contro la Spal), c'è un futuro che è ancora da scrivere. Ma bisogna fare in fretta. Sì, perché, come riporta Milannews,. 10 giorni di tempo per decidere se puntare o meno le fiches sul 31enne danese. 10 giorni di tempo per decidere se riscattare o meno Simon Kajer, il leader della difesa.@AngeTaglieri88