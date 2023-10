si confessa in una lunga intervista rilasciata al sito a lui dedicato Simonkjaergifs.com, soffermandosi tra le altre cose sul recente traguardo delle 100 partite disputate con la maglia dele sul suo futuro (il danese è in scadenza con i rossoneri a giugno 2024)."Mi fa sentire molto orgoglioso. È quasi un cliché ma il Milan era il club dei miei sogni, quando sono arrivato per la prima volta in Italia al Palermo, da molto giovane. È una storia vera, l'ho già raccontata altre volte, quando ero a Palermo ho detto al mio agente "un giorno dovrai portarmi all'Ac Milan!". Sono stato vicino al trasferimento al Milan per tante volte nella mia carriera e poi è finalmente successo. Adesso è il club dove ho giocato il maggior numero di partite e mi fa sentire bene. Solo per la Danimarca ho giocato più partite. Chi dei nuovi acquisti del Milan può raggiungere le 100 presenze? Non riesco a sceglierne uno perché credo che il club abbia trovato un gran numero di grandi giocatori quest'estate, che aiuteranno la squadra a migliorarsi in questa stagione. Spero che ognuno di loro abbia successo in rossonero e che aiuti questo grande club a raggiungere grandi cose in futuro"."Io penso solo a rimanere al Milan. E devo ammettere che, avendo vissuto all'estero per così tanti anni e avendo giocato più di 600 partite nel calcio internazionale, sarebbe molto difficile per me vedermi tornare a giocare in un club danese. Ma il vero cliché è che "nel calcio tutto può succedere"".