Negli occhi di tutti c'è ancora quel malore di Christian Eriksen, che durante Danimarca-Finlandia dell'Europeo si è accasciato a terra per un arresto cardiaco. Attimi di paura, terrore. Lacrime, brutti pensieri e panico. I giocatori in campo non sapevano cosa fare, la gara si è subito interrotta.- Simon prima l'ha salvato iniziando le compressioni in attesa dei medici, poi l'ha coperto dalle telecamere seguito da tutti gli altri compagni. Capitano, leader, uomo spogliatoio. Un amico, soprattutto. E ora anche rigorista in nazionale.. Ruolo centrale dentro e fuori dal campo, con la Danimarca ma anche con il Milan. Quel gesto durante l'Europeo l'ha fatto entrare nella lista dei candidati per vincere il Pallone d'Oro, un sogno per un difensore che aveva sempre giocato a livelli medio-alti ma senza mai ambire a un traguardo del genere.- Al Milan sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera, per Pioli è un intoccabile e dopo il problema muscolare che gli ha fatto saltare le gare con Venezia, Spezia e Atletico Madrid è tornato in campo con l'Atalanta e partirà dal primo minuto nella gara di sabato prossimo contro il Verona. Contratto in scadenza a giugno, nel giorni scorsi ha detto di non essere vicino al rinnovo ma in rossonero si trova alla grande.. Dopo un'estate da eroe Simon Kjaer è sempre più al centro del Milan. E in corsa per il Pallone d'Oro, c'è anche lui.