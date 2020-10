Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky: "Girone? Meglio così, belle partite contro avversari forti. Siamo il Milan, una delle società più grandi al mondo, dobbiamo avere l'obiettivo di vincere l'Europa League. Quando sei giovani ti piace l'idea d una squadra di giovani, quando sei vecchio sai che non esiste una squadra solo di giovani, ci sono tanti aspetti in campo e fuori. Sono sempre stato molto umile, ma quando sono venuto qui l'ho fatto per essere un leader".