Intervistato da TipsBladet il centrocampista classe 2000 della Danimarca e del Salisburgo Maurits Kjaergaard ha confermato le voci che lo vogliono come obiettivo di mercato dell'Inter dando anche un indizio per il suo futuro: "Inter? Le persone mi mandano queste notizie e ovviamente l'ho letto anch'io. È pazzesco leggere una cosa del genere. In realtà giochi a calcio per divertimento, poi diventa il tuo lavoro. Il piano è, se tutto va bene, di trasferirsi la prossima estate".