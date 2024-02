Klinsmann esonerato, è UFFICIALE: oltre all'Inter, dove ha giocato in Italia?

Il tedesco Jurgen Klinsmann è stato esonerato dal ruolo di commissario tecnico della Corea del Sud. Lo ha comunicato ufficialmente il presidente federale Chung Mong-gyu nel corso di una conferenza stampa. All'ex attaccante dell'Inter è stata fatale l'eliminazione in semifinale in Coppa d'Asia ai calci di rigore contro la Giordania. L'esperienza di Klinsmann alla guida della Nazionale asiatica è durata meno di un anno: era stato nominato ct il 27 febbraio 2023. Klinsmann chiude con un bilancio è di 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte in 17 partite.



KLINSMANN ALL'INTER - Jurgen Klinsmann, classe 1964, ha giocato con la maglia dell'Inter dal 1989 al 1992, vincendo una Coppa Uefa e una Supercoppa italiana e segnando complessivamente 40 gol in 123 partite. In Italia, Klinsnamm ha giocato anche nella Sampdoria, fra agosto e dicembre 1997, con un bilancio di 10 partite e 2 gol. Con la nazionale tedesca, ha vinto da giocatore i Mondiali del 1990 e gli Europei del 1996, e da allenatore è stato sconfitto dall'Italia nella semifinale dei Mondiali del 2006.