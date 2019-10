Intervistato da Sportmediaset, Jürgen Klinsmann ha parlato del buon momento dell'Inter: "Hanno una buona squadra e potrebbero anche vincere lo scudetto nonostante la Juve abbia una rosa più profonda, non si sa mai. Potrebbero essere l'anti-Juve. Non credo possano esserci contraccolpi psicologici dopo la sconfitta di San Siro contro i bianconeri". Da ex attaccante, Klinsmann prova a dire la sua su Lautaro Martinez: "E' un giocatore molto forte e ha davvero un grande futuro davanti a sé. Deve sfruttare lo spazio che ha ora a disposizione dopo la partenza di Icardi".