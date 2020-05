Anche alle sportive più famose (e belle) capita di ricevere proposte indecenti. È il caso di Darya Klishina atleta russa di salto in lungo, già medaglia d’argento ai Mondiali di Londra 2017 e due ori europei indoor. In un'intervista l'atleta russa ha fatto una rivelazione choc su un tentato approccio ricevuto su instagram ormai un anno e mezzo fa.



"Mi è stato offerto un lavoro da escort. Mi è arrivato un messaggio da una persona a me sconosciuta, un americano. All'inizio ho declinato con un "Mi dispiace, ma non sono interessata". Lui però ha continuato dicendomi che non sapevo le condizioni economiche. Erano tanti soldi, 200.000 dollari al mese. E allora ho pensato: "Davvero sembro quel genere di donna che farebbe una cosa del genere?".



